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Espreso.tvЭкономикаКурс доллара и экономика после карантина: доктор экономических наук Василий Фурман в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

Курс доллара и экономика после карантина: доктор экономических наук Василий Фурман в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

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Об экономике после карантина, курсе доллара и реформах Зеленского.

Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с доктором экономических наук Василием Фурманом.

Смотрите на наших платформах в Фейсбук и YouTube с 14:00.

Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий задаст ему.

 

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