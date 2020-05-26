Курс доллара и экономика после карантина: доктор экономических наук Василий Фурман в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

26 мая, 2020, 14:13

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Об экономике после карантина, курсе доллара и реформах Зеленского.

Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с доктором экономических наук Василием Фурманом.

Смотрите на наших платформах в Фейсбук и YouTube с 14:00.

Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий задаст ему.