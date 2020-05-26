Компания из РФ хочет запретить Roshen использовать этикетку конфет "Ромашка"

26 мая, 2020, 10:28

Компания из Москвы "Рот Фронт" через суд Евросоюза хочет запретить украинской корпорации Roshen использовать этикетку конфет "Ромашка"

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на решение суда.

Судебный спор между этими компаниями продолжается еще с 2017 года. В декабре 2016 года украинская компания подала заявку на регистрацию этикетки, но в 2017-м российская компания обжаловала это намерение.

Российская фирма считает, что Roshen не имеет права использовать такой внешний вид этикетки, потому что он похож на их продукцию, поэтому потребитель может перепутать производителя. А "Рот Фронт" зарегистрировал эту этикетку раньше.

Решение суд принимает в шахматном порядке: в июле 2018 суд удовлетворил заявку российской фирмы и отклонил заявку Roshen. В ноябре 2018 года суд уже удовлетворил требование украинской корпорации - отменил первое решение и признал, что этикетки не столь похожи, чтобы потребители их спутали.

13 мая 2020 суд отменил последнее решение и снова встал на сторону российской компании. Судебные издержки за "Рот Фронт" должно уплатить Бюро интеллектуальной собственности ЕС, а Roshen должна погасить свои расходы сама.