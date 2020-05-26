Компания из РФ хочет запретить Roshen использовать этикетку конфет "Ромашка"
Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на решение суда.
Судебный спор между этими компаниями продолжается еще с 2017 года. В декабре 2016 года украинская компания подала заявку на регистрацию этикетки, но в 2017-м российская компания обжаловала это намерение.
Российская фирма считает, что Roshen не имеет права использовать такой внешний вид этикетки, потому что он похож на их продукцию, поэтому потребитель может перепутать производителя. А "Рот Фронт" зарегистрировал эту этикетку раньше.
Решение суд принимает в шахматном порядке: в июле 2018 суд удовлетворил заявку российской фирмы и отклонил заявку Roshen. В ноябре 2018 года суд уже удовлетворил требование украинской корпорации - отменил первое решение и признал, что этикетки не столь похожи, чтобы потребители их спутали.
13 мая 2020 суд отменил последнее решение и снова встал на сторону российской компании. Судебные издержки за "Рот Фронт" должно уплатить Бюро интеллектуальной собственности ЕС, а Roshen должна погасить свои расходы сама.
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