Княжицкий и Синютка передали защитные костюмы во львовские больницы

26 мая, 2020, 15:39

Народные депутаты от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий и Олег Синютка передали львовским медицинским учреждениям несколько сотен защитных костюмов, а также пульсоксиметры

Об этом сообщает журналист Еспресо.TV во Львове.

Медицинские грузы от Фонда Порошенко сегодня получили 1-я городская коммунальная поликлиника, 3-я городская коммунальная поликлиника, 5-я городская коммунальная поликлиника и Клиническая больница скорой медицинской помощи.

"Больница скорой медицинской помощи - это крупнейшее медучреждение города, и именно здесь заболело больше всего медиков - 84 за весь период пандемии. Очень важно, чтобы врачи, которые сейчас находятся на рабочем месте чувствовали себя защищенными", - отметил Олег Синютка.

По его словам, это лишь часть из двухсот тысяч защитных костюмов, которые переданы благотворительным Фондом Петра Порошенко, и которые будут на этой неделе развезены по больницам Львова и Львовской области.

Как рассказал народный депутат Николай Княжицкий, сегодня во Львов они привезли южнокорейские костюмы, - надежные и легкие, что важно в условиях жаркого лета.

"Понимаем, что помощь врачам крайне важна, поэтому мы уже два месяца занимаемся благотворительностью и будем продолжать это работы, и не только на Львовщине, но и в других областях. Хочу анонсировать, что скоро во Львовскую область поступит большое количество тестов для иммунных анализов на Covid-19. Это тесты компании "Ля рош", одни из лучших в Европе и мире. Эти тесты показывают болел ли человек сейчас, или болел раньше. Они очень быстро проводятся, и наши больницы к этому приспособлены, как правило, имеют такие лаборатории", - отметил Княжицкий.

Как рассказал главный врач БСМП Олег Самчук, костюмы одноразовые и используются ежедневно. Поэтому халаты, костюмы, бахилы - все индивидуальная защита постоянно нуждается в обновлении. Это крупнейшая больница Львова, в которой работают 2 тысячи медиков.

"Каждый день мы одеваем около тысячи человек, поэтому средств индивидуальной защиты нужно очень-очень много. В больнице находится около 600-650 пациентов ежедневно, делается 50-60 операций ургентных ежедневно, поэтому для специальности хирургического профиля средства индивидуальной защиты должны меняться очень часто для каждого пациента", - отметил главный врач.

Напомним, что ранее народные депутаты от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий и Олег Синютка передали от Фонда Порошенко Львовской городской клинической больнице №8 аппарат искусственной вентиляции легких, а для Львовского областного госпиталя инвалидов войн и репрессированных им. Ю.Липы партию реанимационного оборудования и медицинской аппаратуры. Другие медицинские учреждения Львова и области получили большую партию защитных костюмов и очков для врачей.