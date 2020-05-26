Кличко анонсировал возвращение Киевского зоопарка в Европейскую ассоциацию и открытие при нем паркинга на 500 авто

26 мая, 2020, 12:47

За первые три дня с начала открытия зоопарк посетили более 7 тыс. человек

Об этом киевский городской голова Виталий Кличко рассказал на брифинге, передает Еспресо.TV .

Кличко напомнил, что в зоопарке могут гулять люди из расчета не более одного человека на десять квадратных метров.

Он отметил, что именно с этим были связаны очереди в зоопарк после открытия.

"Очень много людей в воскресенье приехали гулять с детьми, посмотреть на зверей и на изменения, которые произошли в нашем столичном зоопарке. В общем, за первые три дня после открытия зоопарк посетили 7 тысяч 130 человек. Более полутора тысяч из них приобрели билеты онлайн", - рассказал мэр.

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Он добавил, что работы в зоопарке еще продолжаются.

"Мы продолжаем реконструкцию, в июле планируем открыть большой паркинг на 500 авто для посетителей", - подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что все посетители по отзывам положительно поражены изменениями в зоопарке.

"В следующем году мы вернем Киевский зоопарк в Европейскую ассоциацию зоопарков, а в течение следующих двух лет - полностью завершим реконструкцию любимого места отдыха киевлян", - наконец отметил мэр.

Напомним, Киевский зоопарк возобновил работу с 23 мая

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