Кличко анонсировал возвращение Киевского зоопарка в Европейскую ассоциацию и открытие при нем паркинга на 500 авто
Об этом киевский городской голова Виталий Кличко рассказал на брифинге, передает Еспресо.TV .
Кличко напомнил, что в зоопарке могут гулять люди из расчета не более одного человека на десять квадратных метров.
Он отметил, что именно с этим были связаны очереди в зоопарк после открытия.
"Очень много людей в воскресенье приехали гулять с детьми, посмотреть на зверей и на изменения, которые произошли в нашем столичном зоопарке. В общем, за первые три дня после открытия зоопарк посетили 7 тысяч 130 человек. Более полутора тысяч из них приобрели билеты онлайн", - рассказал мэр.
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Он добавил, что работы в зоопарке еще продолжаются.
"Мы продолжаем реконструкцию, в июле планируем открыть большой паркинг на 500 авто для посетителей", - подчеркнул Кличко.
Мэр отметил, что все посетители по отзывам положительно поражены изменениями в зоопарке.
"В следующем году мы вернем Киевский зоопарк в Европейскую ассоциацию зоопарков, а в течение следующих двух лет - полностью завершим реконструкцию любимого места отдыха киевлян", - наконец отметил мэр.
- Напомним, Киевский зоопарк возобновил работу с 23 мая
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