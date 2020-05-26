Катар доставил почти 9 тонн средств защиты украинских медиков

26 мая, 2020, 18:18

Спецрейсом компании Qatar Airways в Украине доставлены почти 9 тонн гуманитарной медицинской помощи от государства Катар для борьбы против пандемии COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что груз весом почти 9 тонн содержит средства индивидуальной защиты для медицинских работников, в том числе медицинские халаты, очки, маски, респираторы, перчатки, лицевые щитки и комбинезоны.

"Украина высоко ценит решение Эмира Государства Катар и всегда будет помнить об этом проявлении дружбы. Наши двусторонние отношения имеют большой потенциал, который мы настроены воплотить на благо наших народов", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Договоренности о предоставлении Катаром гуманитарной помощи Украине были достигнуты во время телефонных разговоров Президента Украины Владимира Зеленского и Эмира Катара шейха Тамима Аль Тани 6 мая, а также министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммадом бин Абдулрахман бин Джассима Аль Тани 7 мая.

При содействии катарской стороны в течение последних двух месяцев с момента прекращения регулярного авиасообщения в результате пандемии COVID-19 из Дохи в Киев состоялось 5 спецрейсов украинского авиаперевозчика SkyUp для эвакуации граждан Украины. В результате из Катара и самых отдаленных уголков мира транзитом через Доху удалось вернуть домой около 800 наших соотечественников.

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