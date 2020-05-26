Катается на мотоцикле с одноклубником: Ибрагимович показал, как залечивает травму
26 мая, 2020, 18:09
Звездный нападающий "Милана" Златан Ибрагимович прокатился на мотоцикле в компании своего одноклубника Хакана Чалханоглу
Фото нападающий опубликовал в Instagram.
На вчерашней тренировке Ибрагимович травмировался и выбыл на месяц.
"Катаемся с Чалханоглу", - написал швед.
В текущем сезоне 38-летний Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Футболист присоединился к команде во время зимнего межсезонья.
- 25 мая сообщалось, что Златан Ибрагимович серьезно травмировался на тренировке и может завершить игровую карьеру.
- 25 марта стало известно, что Ибрагимович после завершения игровой карьеры планирует стать футбольным агентом.
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