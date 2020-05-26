Катается на мотоцикле с одноклубником: Ибрагимович показал, как залечивает травму

26 мая, 2020, 18:09

Звездный нападающий "Милана" Златан Ибрагимович прокатился на мотоцикле в компании своего одноклубника Хакана Чалханоглу

Фото нападающий опубликовал в Instagram.

На вчерашней тренировке Ибрагимович травмировался и выбыл на месяц.

"Катаемся с Чалханоглу", - написал швед.

В текущем сезоне 38-летний Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Футболист присоединился к команде во время зимнего межсезонья.