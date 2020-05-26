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Espreso.tvСпортКатается на мотоцикле с одноклубником: Ибрагимович показал, как залечивает травму

Катается на мотоцикле с одноклубником: Ибрагимович показал, как залечивает травму


фото: Getty Images
Звездный нападающий "Милана" Златан Ибрагимович прокатился на мотоцикле в компании своего одноклубника Хакана Чалханоглу

Фото нападающий опубликовал в Instagram.

На вчерашней тренировке Ибрагимович травмировался и выбыл на месяц.

"Катаемся с Чалханоглу", - написал швед.

В текущем сезоне 38-летний Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Футболист присоединился к команде во время зимнего межсезонья.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rollin @hakancalhanoglu

Сообщение, распространенный Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

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