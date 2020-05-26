Карантин: правительство представит программу поддержки экономики

26 мая, 2020, 18:15

Кабинет министров на заседании в среду, 27 мая, представит программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии COVID-19

Об этом сообщил Премьер-министра Украины Денис Шмыгаль в Тelegram .

"На завтрашнем заседании правительства мы представим программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии COVID-19. К формированию программы мы подошли комплексно и создавали ее в четыре этапа. Ведь это тот случай, когда нам нужна качественная "дорожная карта", - сообщил премьер .

Шмыгаль отметил, что на первом этапе правительство провело тщательный сбор информации, по результатам чего был сформирован идейный каркас программы. Далее чиновники систематизировали и провели анализ, каждая рабочая группа из ведущих специалистов наработала список инициатив.

На заключительном этапе инициативы отбирали на соответствие Конституции, нормам международного права, принципам честной конкуренции и другим важным принципам.

"Стратегия, которую мы представляем, содержит комплексный ответ на все аспекты кризисных явлений, которые происходят в нашей стране. Результат этой работы будет доработан экспертной средой и подан в Верховную Раду для дальнейшей работы", - добавил Шмыгаль.

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