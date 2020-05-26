Как получить компенсацию заработка, если заболели COVID-19: объяснение Фонда соцстрахования
Об этом сообщила пресс-служба ФССУ .
Ведомство в период карантина оказывает помощь по дополнительным страховым случаям, в частности, в случае изоляции от COVID-19.
Указано, что право на получение этой выплаты имеют все застрахованные лица, то есть каждый трудоустроенній. Такая помощь финансируется Фондом в случае самоизоляции под контролем или пребывания в специализированных медучреждениях для предотвращения коронавирусной болезни, локализации и ликвидации ее вспышек и эпидемий.
При этом исключительным основанием для ее начисления является выданный больничный листок с указанием причины нетрудоспособности "изоляция от COVID-19-11".
"Чтобы получить от фонда помощь, необходимо передать полученный листок нетрудоспособности с указанием причины нетрудоспособности "изоляция от COVID-19-11" своему работодателю", - информируют в Фонде.
В свою очередь работодатель на основании полученного больничного листа оформляет заявление-расчет, в котором указывает причину нетрудоспособности - 11, то есть изоляция от COVID-19, и передает ее в Фонд финансирования. Сделать это можно дистанционно.
При этом размер помощи от Фонда соцстраха по такому листку нетрудоспособности составляет 50% средней зарплаты и не зависит от продолжительности страхового стажа работника. ФССУ осуществляет финансирование, начиная с шестого дня, первые пять дней оплачиваются работодателем.
Подчеркивается, что для медицинских работников компенсацию утраченного заработка за время изоляции от COVID-19 Фонд осуществляет в размере 100% среднего дохода и также не зависит от продолжительности страхового стажа.
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