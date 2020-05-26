 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГСЧС предупредила о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

ГСЧС предупредила о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

Во вторник, 26 мая, на части территории Украины наблюдается чрезвычайная пожарная опасность

Об этом сообщает ГСЧС.

"По данным УкрГидрометцентра, 26 мая в большинстве районов восточных, Ивано-Франковской и Черновицкой областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Накануне, 25 мая, предупреждала о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве районов восточных, Николаевской, Запорожской и Черновицкой областей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 мая, 2020 вторник

больше новостей

26 мая, 2020 вторник

25 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать