ГСЧС предупредила о чрезвычайной пожарной опасности в Украине
26 мая, 2020, 11:02
Во вторник, 26 мая, на части территории Украины наблюдается чрезвычайная пожарная опасность
Об этом сообщает ГСЧС.
"По данным УкрГидрометцентра, 26 мая в большинстве районов восточных, Ивано-Франковской и Черновицкой областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Накануне, 25 мая, предупреждала о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве районов восточных, Николаевской, Запорожской и Черновицкой областей.
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