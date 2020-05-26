Гривня ускорила падение

26 мая, 2020, 09:26

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни относительно доллара на 11 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 26 мая официальный курс установлен на уровне 26,87 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,32 гривни за евро. По состоянию на 25 мая курс был 29,17 гривни.