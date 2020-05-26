Госдолг Украины в валюте вырос

26 мая, 2020, 16:30

В то же время совокупный государственный долг Украины в гривневом эквиваленте уменьшился на 2,7% - до 2 196 млрд грн по итогам апреля текущего года

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

При этом госдолг в валютном эквиваленте вырос за тот же период на 1,3% и составляет $81,4 млрд. Ключевым фактором влияния на состояние госдолга были колебания на валютном рынке. По данным Нацбанка, ревальвация гривни по отношению к доллару США составила 4,04% в апреле 2020 года.

Отмечается, что из-за снижения активности инвесторов, вызванного пандемией коронавируса, из четырех запланированных аукционов ОВГЗ фактически был проведен только один. В ходе торгов 28 апреля в госбюджет удалось привлечь 9,8 млрд грн.

Более половины этих средств (5,3 млрд гривен) привлечены по коротким гривневым бумагам, со средневзвешенной ставкой 11,24%.

В министерстве утверждают, что комфортно прошли период неблагоприятной конъюнктуры рынка благодаря сформированному достаточному запасу финансовой ликвидности и в полном объеме выполнили финобязательства.

За отчетный период Минфин осуществил выплату 9,9 млрд грн по погашению госдолга и 9 млрд грн по обслуживанию.