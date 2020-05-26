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Espreso.tvОбществоГлавный врач Александровской больницы в Киеве заявила о поджоге

Главный врач Александровской больницы в Киеве заявила о поджоге

Пожар в Александровской клинической больнице города Киева, куда привозят больных COVID-19, возникла в результате умышленного поджога

Об этом на своей странице в Facebook написала главный врач Людмила Антоненко.

"Пожарные быстро приехали на спасение, оперативно локализовали очаг и ликвидировали пожар. Первоначальная версия "короткое замыкание проводки" не подтвердилась, зато специалисты определили, что это был умышленный поджог", - отметила она.

По ее словам, в результате пожара никто не пострадал.

 

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