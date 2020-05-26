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Espreso.tvОбществоДжонсон говорит, что после коронавируса у него упало зрение

Джонсон говорит, что после коронавируса у него упало зрение


фото: reuters
Премьер-министр Великобритании признался, что после того, как он переболел COVID-19, у него снова ухудшилось зрение

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на пресс-конференцию Джонсона.

"Борис Джонсон заявил, что с момента, когда переболел COVID-19, он снова вынужден носить очки - впервые за долгие годы. Премьер-министр отметил, что по его мнению, это ухудшение зрения связано именно с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Как известно, медики и раньше сообщали о возможности подобного осложнения, но речь шла о единичных случаях.

По состоянию на утро 26 мая Великобритания по количеству случаев коронавируса занимает пятое место в мире: речь идет о более 261 000 зафиксированных случаев заболевания.

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