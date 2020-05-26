Дожди с прояснениями: синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на ближайшие дни
26 мая, 2020, 13:02
В среду, 27 мая, и в ближайшие дни в Украине ожидаются периодические дожди и незначительное потепление
Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.
"Украина завтра и в ближайшее время будет находиться во влажной воздушной массе, поэтому периодические дожди", - сказала Диденко.
В восточной и южной частях страны осадки будут чередоваться с прояснениями. Температура воздуха в Украине повысится на 1-2 градуса и будет колебаться от + 13 ° C до + 18 ° C, в восточной части и на юге - до +20 ° C.
В Киеве 27 мая ожидается дождь.
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