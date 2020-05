Дожди с прояснениями: синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на ближайшие дни

26 мая, 2020, 13:02

В среду, 27 мая, и в ближайшие дни в Украине ожидаются периодические дожди и незначительное потепление

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

"Украина завтра и в ближайшее время будет находиться во влажной воздушной массе, поэтому периодические дожди", - сказала Диденко.

В восточной и южной частях страны осадки будут чередоваться с прояснениями. Температура воздуха в Украине повысится на 1-2 градуса и будет колебаться от + 13 ° C до + 18 ° C, в восточной части и на юге - до +20 ° C.

В Киеве 27 мая ожидается дождь.

