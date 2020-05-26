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Espreso.tvОбществоДнепропетровщине позволили ослабить карантин, - МОЗ

Днепропетровщине позволили ослабить карантин, - МОЗ


фото: reuters
По состоянию на 26 мая Днепропетровская область соответствует всем критериям для второго этапа ослабления карантина

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Днепропетровская область соответствует всем критериям для второго этапа ослабления карантина. В частности, регион имеет теперь необходимый уровень охвата тестирования на коронавирус.

Еще семь областей Украины не готовы ко второму этапу Волынская, Донецкая, Закарпатская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая.

Минздрав отмечает, что Волынская, Донецкая, Ровенская области не отвечают критерию инцидентности, а Донецкая и Луганская - охвату тестирования.

При этом Львовская и Черновицкая области не соответствуют нескольким критериям. Во Львовской инцидентность выше нормы при недостатке тестирования, в Черновицкой - тоже инцидентность выше нормы при переполненных больницах.

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