Днепропетровщине позволили ослабить карантин, - МОЗ
Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.
Днепропетровская область соответствует всем критериям для второго этапа ослабления карантина. В частности, регион имеет теперь необходимый уровень охвата тестирования на коронавирус.
Еще семь областей Украины не готовы ко второму этапу Волынская, Донецкая, Закарпатская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая.
Минздрав отмечает, что Волынская, Донецкая, Ровенская области не отвечают критерию инцидентности, а Донецкая и Луганская - охвату тестирования.
При этом Львовская и Черновицкая области не соответствуют нескольким критериям. Во Львовской инцидентность выше нормы при недостатке тестирования, в Черновицкой - тоже инцидентность выше нормы при переполненных больницах.
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