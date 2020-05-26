Чисора решил готовиться к бою с Усиком в России
Об этом сообщает Boxingscene .
По словам Дерека Чисоры, он предложил Александру Поветкину помощь в подготовке к бою с обладателем "временного" титула WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе британцем Диллиан Уайтом.
"Я уже сказал Поветкину, что, если ему нужно, я приеду и помогу ему. Я полечу в Россию. Он сказал, что пришлет за мной частный самолет. Он сказал - я отправлю за тобой самолет и ты сможешь помочь мне тренироваться", - сказал Чисора.
Дерек Чисора является следующим соперником Александра Усика, их бой должен был состояться весной, однако был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
Александр Поветкин должен встретиться с Диллиан Уайтом в конце июля.
Чисора дважды уступил Уайту, однако заявил, что не заслуживал поражения.
- Напомним, 19 мая Дерек Чисора бросил вызов Диллиан Уайту и призвал выяснить отношения в третьем поединке.
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