Чисора решил готовиться к бою с Усиком в России

26 мая, 2020, 11:20

Британский боксер Дерек Чисора собрался перед поединком с украинцем Александром Усиком посетить тренировочный лагерь россиянина Александра Поветкина

Об этом сообщает Boxingscene .

По словам Дерека Чисоры, он предложил Александру Поветкину помощь в подготовке к бою с обладателем "временного" титула WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе британцем Диллиан Уайтом.

"Я уже сказал Поветкину, что, если ему нужно, я приеду и помогу ему. Я полечу в Россию. Он сказал, что пришлет за мной частный самолет. Он сказал - я отправлю за тобой самолет и ты сможешь помочь мне тренироваться", - сказал Чисора.

Дерек Чисора является следующим соперником Александра Усика, их бой должен был состояться весной, однако был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Александр Поветкин должен встретиться с Диллиан Уайтом в конце июля.

Чисора дважды уступил Уайту, однако заявил, что не заслуживал поражения.

Напомним, 19 мая Дерек Чисора бросил вызов Диллиан Уайту и призвал выяснить отношения в третьем поединке.

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