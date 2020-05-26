Бессмертный: интервью Гордона и спецоперация Деркача - это составляющие наступления России против Украины
Об этом он рассказал в программе "Большой эфир Василия Зимы", передает Еспресо.TV.
"К каким действиям пытается принудить Москва Украину. Вопрос Консультативного совета - это первое и главное. Второе - это попытка Москвы посадить за стол переговоров Киев с представителями так называемых правительств Луганска и Донецка, очень опасно для Украины, прежде всего - внутри. Ну и третье - перехват инициативы. К сожалению, на сегодняшний день Москва начинает доминировать в отношениях с Европой, а еще хуже - в отношениях с Вашингтоном. Вещи, которые произошли в течение двух последних недель, так называемое, интервью Гордона, а затем операция, инициированная Деркачем - составляющие того же механизма", - заявил Бессмертный.
Он отметил, что сначала в информационное поле вводятся некоторые скандальные персоны, а потом это атакуется новостями и заявлениями, которые портят репутацию Украины.
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