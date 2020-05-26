Астрономы открыли кольцеобразную галактику возрастом почти 11 млрд лет
Об этом сообщает Naked Science.
Галактика R5519 расположена в 10,8 млрд световых лет.
Это первая кольцевидная галактика, обнаруженная на таком расстоянии. Средний наружный диаметр ее кольца превышает 42 тыс. световых лет, а диаметр отверстия в центре - более 17,5 тыс. Астрономы предполагают, что R5519 образовалась в результате лобового столкновения "обычной" дисковой карликовой галактики с соседкой, которая разрушила ее ядро.
На это, в частности, указывает повышенная скорость звездообразования в кольце, достигающего 80 солнечных масс в год.
Столкновение могло создать ударные волны, которые распространялись от центра к периферии, формируя уплотнения газа и пыли, стимулируя появление в них новых звезд. Появление кольцеобразной галактики указывает, что уже тогда ей предшествовала вполне сформированная и упорядоченная дисковая галактика, хотя считается, что появление таких высокоструктурированных и крупных объектов требует гораздо больше времени.
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