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Espreso.tvОбществоApple открыла представительство в Украине, - СМИ

Apple открыла представительство в Украине, - СМИ


фото: reuters
Компания Apple зарегистрировала юридическое лицо в Украине

На соответствующую запись в государственном реестре юрлиц обратило внимание издание AIN .

Дата регистрации ООО "Эппл УКРАИНА" - 15.04.2020, руководитель - Роман Гуменюк, адрес регистрации - бизнес-центр IQ. Единственный учредитель и бенефициар компании - ирландское юрлицо Apple.

Гуменюк подтвердил Liga.Tech, что возглавляет официальное дочернее предприятие Apple в Украине. Также он сказал, что на планы по запуску бизнеса Apple в Украине повлиял карантин:

"Из-за ограничений на перелеты и передвижение иностранного менджмента пока сложно что-то планировать", - отметил он.

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