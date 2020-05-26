Apple открыла представительство в Украине, - СМИ
26 мая, 2020, 17:25
Компания Apple зарегистрировала юридическое лицо в Украине
На соответствующую запись в государственном реестре юрлиц обратило внимание издание AIN .
Дата регистрации ООО "Эппл УКРАИНА" - 15.04.2020, руководитель - Роман Гуменюк, адрес регистрации - бизнес-центр IQ. Единственный учредитель и бенефициар компании - ирландское юрлицо Apple.
Гуменюк подтвердил Liga.Tech, что возглавляет официальное дочернее предприятие Apple в Украине. Также он сказал, что на планы по запуску бизнеса Apple в Украине повлиял карантин:
"Из-за ограничений на перелеты и передвижение иностранного менджмента пока сложно что-то планировать", - отметил он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков