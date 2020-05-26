Американский чемпион назвал боксеров, которые превосходят Ломаченко

26 мая, 2020, 14:10

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя считает Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда лучше боксерами, чем Василий Ломаченко

Об этом сообщает IBTimes .

По словам Де Ла Хойи, который сейчас является главой промоутерской компании Golden Boy Promotions, он считает лучшим боксером мира мексиканца Сауля Альвареса.

"Я просто обязан поставить Сауля Альвареса на первое место. Вы же знаете, с какими соперниками он боксировал и с кем хочет драться в будущем. Наверное, Сауль - единственный, кто жаждет серьезных вызовов. Сауль не спрашивает, сколько заработает за бой. Он просто хочет боксировать с лучшими ", - сказал промоутер.

По мнению Де Ла Хойи, в топ-3 лучших боксеров также входят американец Теренс Кроуфорд и украинец Василий Ломаченко.

"После него идут Кроуфорд и Ломаченко. В Теренса просто потрясающие навыки, это поможет ему стать топовым боксером. Ломаченко - невероятный спортсмен. Василий выступает в легком весе, но, думаю, что он сможет покорить еще одну категорию", - сказал Де Ла Хойя .

Альварес является обладателем титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA в среднем весе (до 72,6 кг) и пояса WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Кроуфорд является чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полусреднем весе (до 66,7 кг)

Ломаченко владеющий титулами WBC, WBA и WBO в легком весе (до 61,2 кг).

Напомним, 26 мая венесуэлец Хорхе Линарес, который отправил Василия Ломаченко в нокдаун , заявил, что требует от украинского боксера предоставить ему право на реванш.

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