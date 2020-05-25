Зеленский утвердил стратегию развития безопасной образовательной среды в школах

25 мая, 2020, 14:02

Указ президента № 195/2020 опубликован на сайте Офиса президента.

Зеленский поручил Кабинету министров Украины ежегодно утверждать план мероприятий по реализации стратегии.

Как отмечается, стратегия разработана с учетом стратегических документов Всемирной организации здравоохранения, в частности Глобальной стратегии охраны здоровья женщин, детей и подростков на 2016 - 2030 годы, разработанной в поддержку Целей устойчивого развития, и в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка.

Национальная стратегия основывается на том, что ученики должны овладеть знаниями, умениями, навыками, способами мышления относительно: