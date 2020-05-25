 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский утвердил стратегию развития безопасной образовательной среды в школах

Зеленский утвердил стратегию развития безопасной образовательной среды в школах


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию развития безопасной и здоровой образовательной среды в новой украинской школе

Указ президента № 195/2020 опубликован на сайте Офиса президента.

Зеленский поручил Кабинету министров Украины ежегодно утверждать план мероприятий по реализации стратегии.

Как отмечается, стратегия разработана с учетом стратегических документов Всемирной организации здравоохранения, в частности Глобальной стратегии охраны здоровья женщин, детей и подростков на 2016 - 2030 годы, разработанной в поддержку Целей устойчивого развития, и в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка.

Национальная стратегия основывается на том, что ученики должны овладеть знаниями, умениями, навыками, способами мышления относительно:

  • создания и поддержания здоровых и безопасных условий жизни и деятельности человека как в повседневной жизни (в быту, во время учебы и труда), так и в условиях чрезвычайных ситуаций;
  • основ защиты здоровья и жизни человека от опасностей, оценки существующих рисков среды и управления ими на индивидуальном уровне;
  • формирования индивидуальных характеристик поведения и привычек, которые обеспечивают необходимый уровень жизнедеятельности (согласно потребностей, интересов и т.д.), достаточный уровень физической активности и здоровое долголетие;
  • осознание важности здорового образа жизни и гармоничного развития, высокой работоспособности, духовного равновесия, сохранения и улучшения собственного здоровья (повышение иммунитета, предотвращения различных заболеваний, поддержание нормального веса тела и т.д.);
  • моделей безопасной и ненасильственной межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных сферах общественной жизни;
  • знаний и навыков здорового, рационального и безопасного питания, осуществления осознанного выбора в пользу здорового питания;
  • осознания ценности жизни и здоровья, собственной ответственности и способности сохранить и укрепить здоровье, повысить качество своей жизни.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 мая, 2020 понедельник

больше новостей

25 мая, 2020 понедельник

24 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать