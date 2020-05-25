Зеленский утвердил стратегию развития безопасной образовательной среды в школах
25 мая, 2020, 14:02
Президент Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию развития безопасной и здоровой образовательной среды в новой украинской школе
Указ президента № 195/2020 опубликован на сайте Офиса президента.
Зеленский поручил Кабинету министров Украины ежегодно утверждать план мероприятий по реализации стратегии.
Как отмечается, стратегия разработана с учетом стратегических документов Всемирной организации здравоохранения, в частности Глобальной стратегии охраны здоровья женщин, детей и подростков на 2016 - 2030 годы, разработанной в поддержку Целей устойчивого развития, и в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка.
Национальная стратегия основывается на том, что ученики должны овладеть знаниями, умениями, навыками, способами мышления относительно:
- создания и поддержания здоровых и безопасных условий жизни и деятельности человека как в повседневной жизни (в быту, во время учебы и труда), так и в условиях чрезвычайных ситуаций;
- основ защиты здоровья и жизни человека от опасностей, оценки существующих рисков среды и управления ими на индивидуальном уровне;
- формирования индивидуальных характеристик поведения и привычек, которые обеспечивают необходимый уровень жизнедеятельности (согласно потребностей, интересов и т.д.), достаточный уровень физической активности и здоровое долголетие;
- осознание важности здорового образа жизни и гармоничного развития, высокой работоспособности, духовного равновесия, сохранения и улучшения собственного здоровья (повышение иммунитета, предотвращения различных заболеваний, поддержание нормального веса тела и т.д.);
- моделей безопасной и ненасильственной межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных сферах общественной жизни;
- знаний и навыков здорового, рационального и безопасного питания, осуществления осознанного выбора в пользу здорового питания;
- осознания ценности жизни и здоровья, собственной ответственности и способности сохранить и укрепить здоровье, повысить качество своей жизни.
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