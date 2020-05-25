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Espreso.tvОбществоЗеленский продал свой сериал российскому каналу Алины Кабаевой и подсанкционных олигархов, - Гончаренко

Зеленский продал свой сериал российскому каналу Алины Кабаевой и подсанкционных олигархов, - Гончаренко


фото: reuters
Нардеп "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз продал на российский канал СТС сериал, где был продюсером

Об этом Гончаренко сообщил в Telegram.

"Зеленский снова продал свой сериал на российский канал СТС, с которым связана Алина Кабаева и олигархи под санкциями. На российском телеканале СТС с 18 мая начал выходить сериал "Родственники". Его еще в 2016 году сняла студия Квартал-95, а продюсером выступил лично Владимир Зеленский", - сообщил Гончаренко.

Нардеп отметил, что при этом одними из владельцев "СТС Медиа Групп" является Национальная медиа группа.

"Глава совета директоров там - всем известная Алина Кабаева. Кроме этого, среди бенефициаров СТС - Алексей Мордашов, российский олигарх, чья компания попала под американские санкции в начале 2018-го после поставки в Крым газовых турбин, сделанных на совместном с Siemens предприятии. Ну и наконец, среди владельцев СТС российский государственный банк ВТБ, владеющий телканалом в том числе через кипрский оффшор Telcrest Investmets Ltd ", - написал он.

Гончаренко отметил, что Зеленский снял санкции с некоторых оффшоров 15 мая перед выходом сериала на телеканале.

"Учитывая всех этих фигурантов, максимально странным представляется то совпадение, что Зеленский снял санкции с некоторых оффшоров 15 мая прямо перед выходом сериала на СТС. Не для получения роялти за сериал это было сделано? Ведь деньги из оффшорной зоны не так привлекут внимание, как прямо из России. учитывая, что у Зеленского на Кипре есть ряд компаний, то возникает много вопросов. Так или иначе "кварталовцы" получают деньги от показа своих киноработ на российских телеканалах, которые имеют прямую связь с российскими властями " , - отметил Гончаренко.

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