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Espreso.tvОбществоЗеленский попросил у Израиля гумпомощь для борьбы с COVID-19

Зеленский попросил у Израиля гумпомощь для борьбы с COVID-19


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Лидеры договорились объединить усилия государств в борьбе с пандемией COVID-19.

"Израиль - это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом", - сказал Зеленский.

Нетаньяху отметил, что правительство рассмотрит запрос Украины.

Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Израиль после стабилизации ситуации с пандемией.

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