Зеленский попросил у Израиля гумпомощь для борьбы с COVID-19

25 мая, 2020, 14:15

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Лидеры договорились объединить усилия государств в борьбе с пандемией COVID-19.

"Израиль - это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом", - сказал Зеленский.

Нетаньяху отметил, что правительство рассмотрит запрос Украины.

Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Израиль после стабилизации ситуации с пандемией.