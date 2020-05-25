Зеленский попросил у Израиля гумпомощь для борьбы с COVID-19
25 мая, 2020, 14:15
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Лидеры договорились объединить усилия государств в борьбе с пандемией COVID-19.
"Израиль - это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом", - сказал Зеленский.
Нетаньяху отметил, что правительство рассмотрит запрос Украины.
Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Израиль после стабилизации ситуации с пандемией.
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