За прошедшие сутки в ВСУ не зафиксировали новых случаев COVID-19, - Медсилы
25 мая, 2020, 10:49
За прошедшие сутки новых случаев COVID-19 в Вооруженных Силах систем не зарегистрировано
Об этом сообщила пресс-служба Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.
По состоянию на 25 мая в ВСУ 62 человека болеет COVID-19. Всего выздоровел 91 человек, есть 2 смерти
На изоляции находится 262 человека.
За прошедшие сутки новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19 не зарегистрировано.
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