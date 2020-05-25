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Espreso.tvОбществоЗа прошедшие сутки в ВСУ не зафиксировали новых случаев COVID-19, - Медсилы

За прошедшие сутки в ВСУ не зафиксировали новых случаев COVID-19, - Медсилы


фото: reuters
За прошедшие сутки новых случаев COVID-19 в Вооруженных Силах систем не зарегистрировано

Об этом сообщила пресс-служба Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

По состоянию на 25 мая в ВСУ 62 человека болеет COVID-19. Всего выздоровел 91 человек, есть 2 смерти

На изоляции находится 262 человека.

За прошедшие сутки новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19 не зарегистрировано.

 

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