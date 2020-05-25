Изнасилование женщины полицейскими в Киевской области: начальник областной полиции назвал коллег "уродами"
25 мая, 2020, 16:03
Начальник полиции Киевщины Андрей Небытов эмоционально отреагировал на резонансное изнасилование и пытки женщины полицейскими в Кагарлыке
Об этом начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов написал в Facebook.
Начальник полиции Киевщины также подчеркнул, что полицейские и до этого резонансного случая имели пятна на репутации. Так, один из мужчин уже был "на выходе" и имел дисциплинарное взыскание - неполная должностная ответственность.
"Два "ублюдка", которые за свою службу в правоохранительных органах ничего существенного не сделали, не раскрыли ни одного резонансного преступления и не задержали ни одного опасного преступника", - охарактеризовал Небытов подозреваемых.
В конце концов глава полиции Киевщины подчеркнул, что этих мужчин нужно отделять от Национальной полиции Украины.
- Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины, их подразделение расформировано.
- Следователи Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Обуховского отдела полиции по факту изнасилования и избиения.
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-