Изнасилование женщины полицейскими в Киевской области: начальник областной полиции назвал коллег "уродами"

25 мая, 2020, 16:03

Начальник полиции Киевщины Андрей Небытов эмоционально отреагировал на резонансное изнасилование и пытки женщины полицейскими в Кагарлыке

Об этом начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов написал в Facebook.

Начальник полиции Киевщины также подчеркнул, что полицейские и до этого резонансного случая имели пятна на репутации. Так, один из мужчин уже был "на выходе" и имел дисциплинарное взыскание - неполная должностная ответственность.

"Два "ублюдка", которые за свою службу в правоохранительных органах ничего существенного не сделали, не раскрыли ни одного резонансного преступления и не задержали ни одного опасного преступника", - охарактеризовал Небытов подозреваемых.

В конце концов глава полиции Киевщины подчеркнул, что этих мужчин нужно отделять от Национальной полиции Украины.