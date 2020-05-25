Искажение ПЦР-тестов на COVID-19: в Днепре уволили руководителя лабораторного центра МЗ
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского облсовета.
В лабораторном центре Днепра на днях работали комиссии Минздрава и правоохранительных органов по проверке его деятельности. Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на COVID. В результате работы комиссий - увольнение главы лабораторного центра Александра Штепы прошлую пятницу. За выходные работа по проведению тестирования населения Днепропетровской области на COVID была полностью восстановлена - в целом 1000 проб провели за субботу и воскресенье.
"В целом на 25.05.2020 вопрос с задержкой проведения тестов в области решен", - говорится в сообщении.
На данный момент в Днепропетровской области лабораторно подтверждено 869 больных ковидом, за субботу и воскресенье - 10 новых положительных случаев.
По приказу МЗ, временно исполнять обязанности директора Лабораторного центра будет Похмурко Инна Витальевна.
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