Искажение ПЦР-тестов на COVID-19: в Днепре уволили руководителя лабораторного центра МЗ

25 мая, 2020, 14:03

По результатам работы комиссии Минздрава и правоохранителей из Днепровского лабораторного центра уволили руководителя Александра Штепу

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского облсовета.

В лабораторном центре Днепра на днях работали комиссии Минздрава и правоохранительных органов по проверке его деятельности. Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на COVID. В результате работы комиссий - увольнение главы лабораторного центра Александра Штепы прошлую пятницу. За выходные работа по проведению тестирования населения Днепропетровской области на COVID была полностью восстановлена - в целом 1000 проб провели за субботу и воскресенье.

"В целом на 25.05.2020 вопрос с задержкой проведения тестов в области решен", - говорится в сообщении. На данный момент в Днепропетровской области лабораторно подтверждено 869 больных ковидом, за субботу и воскресенье - 10 новых положительных случаев. По приказу МЗ, временно исполнять обязанности директора Лабораторного центра будет Похмурко Инна Витальевна.

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