Вторая волна коронавируса может произойти в любое время, - ВОЗ

25 мая, 2020, 22:57

Всемирная организация здравоохранения считает, что возможна вторая волна пандемии коронавируса

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает CNN .

"Мы должны осознавать тот факт, что новый всплеск заболеваемости может произойти в любое время. Мы не должны делать ложные предположения, что болезнь отступает, также, что у нас будет несколько месяцев, чтобы подготовиться ко второй волне. Мы можем иметь второй пик на этом пути ", - сказал Райан.

По словам Райана, сейчас мы "находимся в самом центре первой волны во всем мире", а кривая распространения коронавируса сейчас "на подъеме".

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