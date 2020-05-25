Вторая волна коронавируса может произойти в любое время, - ВОЗ
25 мая, 2020, 22:57
Всемирная организация здравоохранения считает, что возможна вторая волна пандемии коронавируса
Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает CNN .
"Мы должны осознавать тот факт, что новый всплеск заболеваемости может произойти в любое время. Мы не должны делать ложные предположения, что болезнь отступает, также, что у нас будет несколько месяцев, чтобы подготовиться ко второй волне. Мы можем иметь второй пик на этом пути ", - сказал Райан.
По словам Райана, сейчас мы "находимся в самом центре первой волны во всем мире", а кривая распространения коронавируса сейчас "на подъеме".
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