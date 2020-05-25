Вероятность заразиться коронавирусом на Буковине остается высокой, - руководитель ОГА
Об этом он сказал в эфире программы "Итоги с Анной Валевской", передает Еспресо.TV.
"У нас также люди хотят вернуться к привычной жизни. Для этого мы должны иметь определенные основания, которые утвердило правительство, но мы все понимаем, что карантин касается исключительно опасности, которая еще живет среди нас. Вероятность заразиться коронавирусом в Черновицкой области остается высокой" , - сказал руководитель Черновицкой ОГА.
Он отметил, что каждый пятый инфицированный в области не мог объяснить, где именно он заразился.
"Могу доложить, что 7% всех инфицированных из более 3000 инфицированных - вернулись из-за границы и они установлены, как те, что привезли инфекцию, а другие заразились уже здесь. Надеемся, что с начала июня эпидемия пойдет на спад. У нас остаются запрещенные рейсовые сообщение между районными и областными центрами. У нас есть ощущение того, что областной бюджет будет иметь ощутимые несоблюдение. Мы увидели цифры только по первому кварталу. Они были страшными. Тревожно за результаты второго квартала ", - сказал Осадчук.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-