Вероятность заразиться коронавирусом на Буковине остается высокой, - руководитель ОГА

25 мая, 2020, 22:14

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осадчук рассказал, что вероятность заражения коронавирусом в области остается высокой

Об этом он сказал в эфире программы "Итоги с Анной Валевской", передает Еспресо.TV.

"У нас также люди хотят вернуться к привычной жизни. Для этого мы должны иметь определенные основания, которые утвердило правительство, но мы все понимаем, что карантин касается исключительно опасности, которая еще живет среди нас. Вероятность заразиться коронавирусом в Черновицкой области остается высокой" , - сказал руководитель Черновицкой ОГА.

Он отметил, что каждый пятый инфицированный в области не мог объяснить, где именно он заразился.

"Могу доложить, что 7% всех инфицированных из более 3000 инфицированных - вернулись из-за границы и они установлены, как те, что привезли инфекцию, а другие заразились уже здесь. Надеемся, что с начала июня эпидемия пойдет на спад. У нас остаются запрещенные рейсовые сообщение между районными и областными центрами. У нас есть ощущение того, что областной бюджет будет иметь ощутимые несоблюдение. Мы увидели цифры только по первому кварталу. Они были страшными. Тревожно за результаты второго квартала ", - сказал Осадчук.

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