В Виннице растет количество заболеваний коронавирусом: область приближается к "красной черте"

25 мая, 2020, 18:03

После ослабления карантина в Виннице растут показатели инцидентности заболевания коронавирусом, таким образом область приближается к "красной черте"

Об этом заявил директор департамента здравоохранения Александр Шиш, передает пресс-служба городского совета Винницы.

"И это позволило Кабинету министров включить Винницкий регион в число тех, где может быть применен адаптивный карантин. По состоянию на воскресенье, мы видим, что в городе увеличивается количество новых случаев. И если такая динамика будет продолжаться, то мы перейдем за "красную черту" показателя инцидентности. На сегодня он уже 11. То есть, за три дня мы набрали две единицы", - отметил Шиш.

По его словам, на момент введения адаптивного карантина показатель инцидентности в городе был 26, а по области - 9.

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