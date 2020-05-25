В Украине сократились запасы угля, бензина и сжиженного газа

25 мая, 2020, 18:13

В течение периода с 1 апреля по 1 мая 2020 года в Украине уменьшились запасы угля, бензина и сжиженного газа

Об этом сообщила Государственная служба статистики .

На 1 мая 2020 года запасы каменного угля в Украине уменьшились на 2,3% по сравнению с 1 апреля этого года, до 4,47 млн тонн (на 47,2% больше, чем на 1 мая 2019) моторных бензинов - на 0,7%, до 156,4 тыс. тонн (на 3,0% меньше); сжиженного газа - на 3,2%, до 23,6 тыс. тонн (на 25,3% меньше).

Запасы тяжелых топливных мазутов на 1 мая 2020 года по сравнению с 1 апреля этого года увеличились на 9,1%, до 96,0 тыс. тонн (на 1,9% больше, чем на 1 мая 2019) дизельного топлива - на 3,1%, до 415,0 тыс. тонн (на 1,0% больше).