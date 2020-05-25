 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине снова могут создать Минагрополитики, - Шмыгаль

В Украине снова могут создать Минагрополитики, - Шмыгаль


фото: kmu.gov.ua
В Украине может снова появиться отдельное министерство аграрной политики

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Есть несколько идей. Первое - это возможность выделения из Министерства экономики аграрного направления в отдельное министерство. Это существует на уровне идеи, мы над этим работаем совместно с министром экономики, совместно с вицепремьером ", - сказал Шмыгаль.

Он планирует, что промышленный блок усилят.

"Как это делать, пока дискутируется: создавать отдельную должность вицепремьера, назначить сильного заместителя в Министерстве экономики, или, возможно, создавать Министерство промышленной политики и оборонного заказа. Продолжается дискуссия, мы ищем формулы, людей и лучший формат реализации", - заявил Шмыгаль.

Напомним, Министерство аграрной политики ликвидировали в сентябре 2019 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 мая, 2020 понедельник

больше новостей

25 мая, 2020 понедельник

24 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать