В Украине снова могут создать Минагрополитики, - Шмыгаль

25 мая, 2020, 11:38

В Украине может снова появиться отдельное министерство аграрной политики

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Есть несколько идей. Первое - это возможность выделения из Министерства экономики аграрного направления в отдельное министерство. Это существует на уровне идеи, мы над этим работаем совместно с министром экономики, совместно с вицепремьером ", - сказал Шмыгаль.

Он планирует, что промышленный блок усилят.

"Как это делать, пока дискутируется: создавать отдельную должность вицепремьера, назначить сильного заместителя в Министерстве экономики, или, возможно, создавать Министерство промышленной политики и оборонного заказа. Продолжается дискуссия, мы ищем формулы, людей и лучший формат реализации", - заявил Шмыгаль.

Напомним, Министерство аграрной политики ликвидировали в сентябре 2019 года.