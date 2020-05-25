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Espreso.tvОбществоВ Украине производят один из самых дешевых в мире тестов для выявления COVID-19

В Украине производят один из самых дешевых в мире тестов для выявления COVID-19

Украинское предприятие ООО "Укргентех" производит одну из самых дешевых в мире ПЦР тест-систем для выявления COVID-19. Стоимость такого одного теста составляет 60 гривен
Об этом журналистам Шустров LIVE в комментариях рассказал соучредитель ООО "Укргентех" Бижан Шаропов.
 
"На самом деле, он не то чтобы дешевый, он самый дешевый из тех, что я знаю, вообще, включая даже российские реагенты. Я знаю только одну российскую ПЦР тест-систему, которая имеет такую же стоимость, но она идет по одной мишени. Вот в нас заложено, например, 3 мишени в вирусе, и поэтому наша система защищена от мутаций вируса", - говорит Шаропов.
 
По его словам, сейчас на рынке производства ПЦР тест-систем есть высокий спрос и ажиотаж на подобную продукцию. И поэтому, многие производители этим пользуются.
 
"Причина в том, что все производители в мире тест-систем очень хайпуют, не оправдано хайпуют. То есть цены, которые они преломляют. Вот, например, эти же китайские и корейские тесты - они не оправдано большие. На самом деле рыночная стоимость тест-системы такого плана в не самые эпидемические времена - она и составляет, 6000, 3000, 15000 в зависимости от того, сколько там заложено мишеней и возбудителей ", - добавил он.
 
По словам соучредителя Укргентеха, их предприятие решило продавать свои тест-системы "по внеэпидемической цене" в 6000 гривен за одну систему (одна система - это 100 реакций, то есть тестов; стоимость одного теста получается 60 гривен, но поставляют их системами в 100 реакций, - авт).
 
В то же время директор государственного Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины Михаил Тукало считает такую цену подозрительно заниженной.
 
"Я не знаю, откуда эти 60 гривен выскакивают. Это, мне кажется, невозможно. Есть очень ценные вещи в их тест-системе. Там есть ферменты, которые если они сами могут делает, а это в их лицензированные должны быть помещения на 100 % уверен таких нет ", - говорит Тукало.
 
Напомним, Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения забраковал ПЦР-тесты на коронавирус, произведенные украинской компанией "Укргентех". ЦОС утверждает, что во время проверки оказалось, что чувствительность и специфичность тест-системы не соответствует значению, заявленному производителем.
 
ООО "Укргентех" считает, что ЦОС не имеет полномочий на проверку. Основатель компании Бижан Шаропов заявил о намерении и в дальнейшем производить тест-системы и поставлять их в учреждения здравоохранения.
 
О тестировании на выявление коронавирусной инфекции и о спекуляции на распространении пандемии COVID-19 в Украине смотрите в программе Шустров LIVE (эфир от 23.05.2020).

 

 
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