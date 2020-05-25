В Украине начали открывать детсады
25 мая, 2020, 10:04
С 25 мая свою работу начали возобновлять детские сады
В Минздраве напомнили о правилах работы дошкольных учебных заведений в условиях пандемии.
Правила для детей:
- температурный скрининг перед приемом и каждые 4 часа;
- ограничение самостоятельного доступа к дезинфекторам;
- обучение мерам безопасности в игровой форме;
- гибкий график прогулок и занятий;
- ограничение количества детей в группах;
- максимально возможное дистанцирование;
- ограниченное количество занятий и игр с физическим контактом;
- ограниченное одновременное питание и пребывание за столом;
- запрет мягких игрушек;
- полный отказ от многократных полотенец;
- отказ от ковров с длинным ворсом;
- использования сменной обуви в помещении;
- увеличение количества прогулок и занятий под открытым небом.
Правила для родителей:
- обязательно маски или респираторы;
- запрет массовых мероприятий с участием родителей;
- утренний прием и передача детей в конце дня на улице;
- родительские собрания - дистанционно.
Правила для персонала:
- температурный скрининг перед началом смены;
- дезинфектор на входе;
- дезинфекция поверхностей каждые 2 часа и после занятий;
- влажная уборка с дезинфектором в конце смены;
- регулярное проветривание помещения;
- централизованный сбор использованных СИЗ (средств индивидуальной защиты);
- недоступность для детей мест с использованными СИЗ;
- временное отстранение лиц из групп риска;
- мытье рук и обработка дезинфектором минимум каждые 2 часа;
- пятидневный запас СИЗ;
- жидкое мыло и бумажные полотенца в санузлах;
- воздержание от контакта с больными;
- самоизоляция при симптомах респираторного заболевания.
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