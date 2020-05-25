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Espreso.tvОбществоВ Украине начали открывать детсады

В Украине начали открывать детсады


фото: reuters
С 25 мая свою работу начали возобновлять детские сады

В Минздраве напомнили о правилах работы дошкольных учебных заведений в условиях пандемии.

Правила для детей:

  • температурный скрининг перед приемом и каждые 4 часа;
  • ограничение самостоятельного доступа к дезинфекторам;
  • обучение мерам безопасности в игровой форме;
  • гибкий график прогулок и занятий;
  • ограничение количества детей в группах;
  • максимально возможное дистанцирование;
  • ограниченное количество занятий и игр с физическим контактом;
  • ограниченное одновременное питание и пребывание за столом;
  • запрет мягких игрушек;
  • полный отказ от многократных полотенец;
  • отказ от ковров с длинным ворсом;
  • использования сменной обуви в помещении;
  • увеличение количества прогулок и занятий под открытым небом.

Правила для родителей:

  • обязательно маски или респираторы;
  • запрет массовых мероприятий с участием родителей;
  • утренний прием и передача детей в конце дня на улице;
  • родительские собрания - дистанционно.

Правила для персонала:

  • температурный скрининг перед началом смены;
  • дезинфектор на входе;
  • дезинфекция поверхностей каждые 2 часа и после занятий;
  • влажная уборка с дезинфектором в конце смены;
  • регулярное проветривание помещения;
  • централизованный сбор использованных СИЗ (средств индивидуальной защиты);
  • недоступность для детей мест с использованными СИЗ;
  • временное отстранение лиц из групп риска;
  • мытье рук и обработка дезинфектором минимум каждые 2 часа;
  • пятидневный запас СИЗ;
  • жидкое мыло и бумажные полотенца в санузлах;
  • воздержание от контакта с больными;
  • самоизоляция при симптомах респираторного заболевания.

 

 
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