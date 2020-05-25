В Совете Европы предупреждают об угрозе биотерактов после пандемии коронавируса
25 мая, 2020, 09:26
Эксперты Совета Европы по борьбе с терроризмом прогнозируют, что после пандемии COVID-19 может вырасти риск использования биологического оружия
Это говорится в заключении экспертов, передает DW.
Использование биооружия экстремистами может нанести большой вред людям и экономике.
По данным экспертов, нынешняя ситуация показала уязвимость общества перед вирусными инфекциями и их потенциал. Некоторые экстремистские группировки уже экспериментировали с таким оружием, говорится в заключении.
Эксперты призывают страны Европы выработать сильный и скоординированный ответ на возможную угрозу. По их мнению, необходима общая система мониторинга, которая могла бы помочь в расследовании подозрительных случаев.
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