В Совете Европы предупреждают об угрозе биотерактов после пандемии коронавируса

25 мая, 2020, 09:26

Эксперты Совета Европы по борьбе с терроризмом прогнозируют, что после пандемии COVID-19 может вырасти риск использования биологического оружия

Это говорится в заключении экспертов, передает DW.

Использование биооружия экстремистами может нанести большой вред людям и экономике.

По данным экспертов, нынешняя ситуация показала уязвимость общества перед вирусными инфекциями и их потенциал. Некоторые экстремистские группировки уже экспериментировали с таким оружием, говорится в заключении.

Эксперты призывают страны Европы выработать сильный и скоординированный ответ на возможную угрозу. По их мнению, необходима общая система мониторинга, которая могла бы помочь в расследовании подозрительных случаев.