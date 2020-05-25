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Espreso.tvОбществоВ Совете Европы предупреждают об угрозе биотерактов после пандемии коронавируса

В Совете Европы предупреждают об угрозе биотерактов после пандемии коронавируса

Эксперты Совета Европы по борьбе с терроризмом прогнозируют, что после пандемии COVID-19 может вырасти риск использования биологического оружия

Это говорится в заключении экспертов, передает DW.

Использование биооружия экстремистами может нанести большой вред людям и экономике.

По данным экспертов, нынешняя ситуация показала уязвимость общества перед вирусными инфекциями и их потенциал. Некоторые экстремистские группировки уже экспериментировали с таким оружием, говорится в заключении.

Эксперты призывают страны Европы выработать сильный и скоординированный ответ на возможную угрозу. По их мнению, необходима общая система мониторинга, которая могла бы помочь в расследовании подозрительных случаев.

  • Советник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США первыми в мире разработают вакцину от коронавируса.
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