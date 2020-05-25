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Espreso.tvОбществоВ Прикарпатском онкоцентре семь медиков заболели COVID-19

В Прикарпатском онкоцентре семь медиков заболели COVID-19


фото: reuters
В Прикарпатском онкоцентре 7 медицинских работников заболели коронавирусом

Об этом на брифинге сообщил глава областной государственной администрации Виталий Федорив, передает "Укринформ".

"В Прикарпатском онкоцентре есть 11 больных медработников, из них 7 - положительных (на COVID-19 - авт.), это 3 врача, 3 медсестры и 1 санитарка", - сказал Федорив.

Он добавил, что коронавирусную инфекцию лечат еще 3 медсестры областного фтизиопульмацентра. Их состояние - средней тяжести.

По словам Федорива с начала эпидемии в области коронавирус был диагностирован у 307 медработников, выздоровели 204.

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