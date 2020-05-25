В Прикарпатском онкоцентре семь медиков заболели COVID-19
25 мая, 2020, 16:27
В Прикарпатском онкоцентре 7 медицинских работников заболели коронавирусом
Об этом на брифинге сообщил глава областной государственной администрации Виталий Федорив, передает "Укринформ".
"В Прикарпатском онкоцентре есть 11 больных медработников, из них 7 - положительных (на COVID-19 - авт.), это 3 врача, 3 медсестры и 1 санитарка", - сказал Федорив.
Он добавил, что коронавирусную инфекцию лечат еще 3 медсестры областного фтизиопульмацентра. Их состояние - средней тяжести.
По словам Федорива с начала эпидемии в области коронавирус был диагностирован у 307 медработников, выздоровели 204.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-