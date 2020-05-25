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Espreso.tvОбществоВ Польше сеть супермаркетов маркировала украинские огурцы "польскими"

В Польше сеть супермаркетов маркировала украинские огурцы "польскими"

Антимонопольный регулятор Польши начал проверку по факту маркировки украинских огурцов и бельгийской моркови "польским продуктом" в сети супермаркетов Biedronka

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на Polsat.

Глава Офиса по защите конкуренции и прав потребителей Томаш Хростный заявил, что ложная информация о стране происхождения товара, которую предоставляла Biedronka, "могла повлиять на решение покупателей о приобретении товара".

В регуляторе отметили, что супермаркет пытался вызвать у покупателей чувство "экономического патриотизма", выставляя как польские товары, которые ими не были. Среди них, в частности, были огурцы из Украины, морковь из Бельгии и Нидерландов и капуста из Франции.

Сеть супермаркетов Biedronka могут оштрафовать в размере 10% годового оборота компании, в случае доказательства вины.

Кроме того, против польского представительства Jeronimo Martin (португальская материнская компания сети - Ред.) ведется расследование возможного сговора с поставщиками. Расследуют возможный факт искусственной накрутки цен на товары.

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