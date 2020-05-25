В NASA показали новое фото Юпитера
25 мая, 2020, 10:16
Станция "Юнона" передала на Землю новый снимок Юпитера
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой NASA.
Станция сделала фото во время приближения к Юпитеру 10 апреля.
Она находилась на расстоянии 64 тыс. километров от пика облаков планеты.
На снимке можно заметить полосы ураганов, которые располагаются в южном полушарии Юпитера.
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