В Минздраве назвали 8 областей, которые не готовы ко второму этапу ослабления карантина

25 мая, 2020, 12:00

Восемь областей не отвечают критериям готовности перехода на второй этап карантина

Об этом заявила пресс-служба МЗ.

В Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Львовской области зафиксировано недостаточное количество проведения тестов. В Волынской, Закарпатской, Ривненской и Черновицкой областях количество заражений превышает 12 на 100 тысяч населения. А Черновицкая область имеет слишком высокую загруженность коек в больницах.