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Espreso.tvОбществоВ Минздраве назвали 8 областей, которые не готовы ко второму этапу ослабления карантина

В Минздраве назвали 8 областей, которые не готовы ко второму этапу ослабления карантина


фото: reuters
Восемь областей не отвечают критериям готовности перехода на второй этап карантина

Об этом заявила пресс-служба МЗ.

В Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Львовской области зафиксировано недостаточное количество проведения тестов. В Волынской, Закарпатской, Ривненской и Черновицкой областях количество заражений превышает 12 на 100 тысяч населения. А Черновицкая область имеет слишком высокую загруженность коек в больницах.

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