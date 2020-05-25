В Минздраве назвали 8 областей, которые не готовы ко второму этапу ослабления карантина
25 мая, 2020, 12:00
Восемь областей не отвечают критериям готовности перехода на второй этап карантина
Об этом заявила пресс-служба МЗ.
В Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Львовской области зафиксировано недостаточное количество проведения тестов. В Волынской, Закарпатской, Ривненской и Черновицкой областях количество заражений превышает 12 на 100 тысяч населения. А Черновицкая область имеет слишком высокую загруженность коек в больницах.
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