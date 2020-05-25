В Киеве за сутки коронавирус обнаружен у 29 человек, из них трое - медики
25 мая, 2020, 12:19
- 15 женщин в возрасте от 27 до 72 лет
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице уже 2652 случаев заболевания COVID-19
Об этом он заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.
Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание, 29 человек. Среди них - трое медиков.
За минувшие сутки от COVID-19 умер 1 человек. Всего за период пандемии - 60 летальных случаев.
Заболели:
- 15 женщин в возрасте от 27 до 72 лет
- 11 мужчин от 37 до 75 лет
- 2 девочки в возрасте 11 и 12 лет и 1 мальчик, которому 10 лет.
В больницы были госпитализированы 10 пациентов.
2 человека выписаны за прошедшие сутки. Всего излечилось 360 киевлян.
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