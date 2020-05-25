В Киеве за сутки коронавирус обнаружен у 29 человек, из них трое - медики

25 мая, 2020, 12:19

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице уже 2652 случаев заболевания COVID-19

Об этом он заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание, 29 человек. Среди них - трое медиков.

За минувшие сутки от COVID-19 умер 1 человек. Всего за период пандемии - 60 летальных случаев.

Заболели:

- 15 женщин в возрасте от 27 до 72 лет

- 11 мужчин от 37 до 75 лет

- 2 девочки в возрасте 11 и 12 лет и 1 мальчик, которому 10 лет.



В больницы были госпитализированы 10 пациентов.

2 человека выписаны за прошедшие сутки. Всего излечилось 360 киевлян.