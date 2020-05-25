 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве за сутки коронавирус обнаружен у 29 человек, из них трое - медики

В Киеве за сутки коронавирус обнаружен у 29 человек, из них трое - медики


фото: reuters
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице уже 2652 случаев заболевания COVID-19

Об этом он заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание, 29 человек. Среди них - трое медиков.

За минувшие сутки от COVID-19 умер 1 человек. Всего за период пандемии - 60 летальных случаев.

Заболели:

- 15 женщин в возрасте от 27 до 72 лет
- 11 мужчин от 37 до 75 лет
- 2 девочки в возрасте 11 и 12 лет и 1 мальчик, которому 10 лет.

В больницы были госпитализированы 10 пациентов.

2 человека выписаны за прошедшие сутки. Всего излечилось 360 киевлян.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 мая, 2020 понедельник

больше новостей

25 мая, 2020 понедельник

24 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать