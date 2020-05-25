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Espreso.tvОбществоВ Киеве вечером значительно усилится дождь: объявлен первый уровень опасности

В Киеве вечером значительно усилится дождь: объявлен первый уровень опасности

В Киеве вечером 25 мая дождь значительно усилится, что приведет к I уровню опасности

Об этом говорится в сообщении КГГА со ссылкой на данные Гидрометцентра.

"До 21:00 25 мая дождь достигнет критерия значений (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" сообщили, что готовы ликвидировать последствия непогоды 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромонитора, насосные станции.

В случае выявления мест подтоплений в КГГА призвали обращаться в круглосуточную диспетчерскую "Киевавтодора" по тел .: 284-74-19.

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