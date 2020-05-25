В Киеве стало больше обращений относительно домашнего насилия по сравнению с прошлым годом

25 мая, 2020, 18:32

С начала года в Киеве полиция зарегистрировала более 7 тыс. обращений относительно домашнего насилия

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С начала этого года в полицию обратилось 7285 человек относительно домашнего насилия. Из них пострадавших 6668 женщин и 617 мужчин. Относительно обидчиков вынесено 1260 запретительных предписаний и составлено 2353 административных протокола", - сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

В течение 2019 года было зарегистрировано более 6 тыс. аналогичных обращений.

Чиновник подчеркнула, что увеличение количества обращений не означает большее количество случаев.

"Просто об этом стали активнее говорить, и тема перестала быть запретной", - отметила Хонда.

Она также добавила, что, несмотря на опасения, всплеска домашнего насилия в период карантина не произошло. По данным КГГА, количество таких обращений в полицию остается таким же, как и до карантина.

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