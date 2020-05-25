В Киеве произошел пожар в больнице, в которую доставляют больных коронавирусом

25 мая, 2020, 19:53

25 мая в Киеве из-за пожара в Александровской клинической больнице эвакуировали 15 человек. В эту больницу доставляют больных коронавирусом

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Жертв и пострадавших нет. Подразделения ГСЧС вывели на свежий воздух 15 человек", - говорится в сообщении.

Пожар возник в 6 корпусе на 6 этаже больницы, где загорелся электрический щит. Пожар был ликвидирован в 18:56.

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