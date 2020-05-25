 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве попрощались с погибшим нардепом Давыденко

В Киеве попрощались с погибшим нардепом Давыденко

С народным депутатом Валерием Давыденко, которого нашли застреленным в собственном офисе, попрощались в Киеве

Церемония состоялась в ритуальноv зале клинической больницы "Феофания" в закрытом режиме, сообщает 5 канал.

По просьбе близких нардепа - журналистов внутрь не пустили. Сами посетители скорбной церемонии оставляли машины у ворот больницы и с цветами и венками шли в здание.

Среди тех, кто приехал проститься, коллеги по парламенту из разных фракций, в частности, депутатской группы "Доверие", в которую входил депутат. Также на церемонию пришел и глава Верховной Рады - Дмитрий Разумков.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 мая, 2020 понедельник

больше новостей

25 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать