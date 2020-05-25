В Киеве попрощались с погибшим нардепом Давыденко
25 мая, 2020, 21:15
С народным депутатом Валерием Давыденко, которого нашли застреленным в собственном офисе, попрощались в Киеве
Церемония состоялась в ритуальноv зале клинической больницы "Феофания" в закрытом режиме, сообщает 5 канал.
По просьбе близких нардепа - журналистов внутрь не пустили. Сами посетители скорбной церемонии оставляли машины у ворот больницы и с цветами и венками шли в здание.
Среди тех, кто приехал проститься, коллеги по парламенту из разных фракций, в частности, депутатской группы "Доверие", в которую входил депутат. Также на церемонию пришел и глава Верховной Рады - Дмитрий Разумков.
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- Напомним, 23 мая в Киеве с огнестрельным ранением в голову нашли мертвым народного депутата Валерия Давиденко.
- 23 мая в полиции Киева заявили, что устанавливают все обстоятельства гибели народного депутата Валерия Давиденко, которого нашли в столице с огнестрельным ранением в голову.
- Народный депутат Сергей Шахов заявил, что не верит в самоубийство коллеги по группе "Доверие" Валерия Давиденко.
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