В Киеве попрощались с погибшим нардепом Давыденко

25 мая, 2020, 21:15

С народным депутатом Валерием Давыденко, которого нашли застреленным в собственном офисе, попрощались в Киеве

Церемония состоялась в ритуальноv зале клинической больницы "Феофания" в закрытом режиме, сообщает 5 канал.

По просьбе близких нардепа - журналистов внутрь не пустили. Сами посетители скорбной церемонии оставляли машины у ворот больницы и с цветами и венками шли в здание.

Среди тех, кто приехал проститься, коллеги по парламенту из разных фракций, в частности, депутатской группы "Доверие", в которую входил депутат. Также на церемонию пришел и глава Верховной Рады - Дмитрий Разумков.

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