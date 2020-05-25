В Киеве напали на врача Национального института рака - члена комиссии, которая обнаружила недостачу имущества на 9 млн грн

Об этом сообщил главный врач Национального института рака Андрей Безносенко в Facebook.

"Национальный институт рака видел многое, но никто не ожидал, что в 8 утра, когда пациенты и врачи входят в клинику, перед главным входом произойдет нападение на врача, моего заместителя по хирургической части, доктора медицинских наук, заслуженного врача Украины и лауреата Государственной премии Анатолия Шудрака, который в 2010-2015 годах работал главным военным хирургом Министерства обороны и почти год, с самого начала войны, провел в зоне АТО", - написал Безносенко.

По словам главврача Института рака, нападение идентично таковому на самого Безносенко: "без слов, удары со спины, только в голову, не исключено с использованием кастета. Да и заказчики те же".

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Комиссия, в которую входит Шудрак А.А., зафиксировала в институте недостаток материальных ценностей почти на 9 млн.

Напомним, нападение на самого главврача Института рака Андрея Безносенко совершили 11 марта єтого года. Тогда из-за побоев головы и рук он был вынужден перенести несколько операций.