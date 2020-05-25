В Кривом Роге девушка стреляла в живот прокурору: опубликовано видео расстрела

25 мая, 2020, 16:53

В сеть выложили видео из Кривого Рога, где девушка из травматического пистолета расстреляла сотрудника прокуратуры Алексея Пыпку

Об этом сообщают "Новости Днепра".

Во время вечеринки по поводу дня рождения одного из сотрудников между потерпевшим и девушкой, которая открыли огонь, возник конфликт.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что они вышли на улицу, где ссора продолжилась.

Девушка выпустила в своего оппонента всю обойму - прокурор получил ранения в область живота. Его прооперировали.

Отметим, что инцидент произошел ночью 21 мая во время празднования дня рождения в компании друзей возле гостиницы "Украиночка". Мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

На видео присутствует ненормативная лексика.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .