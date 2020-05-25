В Кривом Роге девушка стреляла в живот прокурору: опубликовано видео расстрела
Об этом сообщают "Новости Днепра".
Во время вечеринки по поводу дня рождения одного из сотрудников между потерпевшим и девушкой, которая открыли огонь, возник конфликт.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что они вышли на улицу, где ссора продолжилась.
Девушка выпустила в своего оппонента всю обойму - прокурор получил ранения в область живота. Его прооперировали.
Отметим, что инцидент произошел ночью 21 мая во время празднования дня рождения в компании друзей возле гостиницы "Украиночка". Мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
На видео присутствует ненормативная лексика.
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