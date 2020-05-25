В Хмельницком спасатели нашли и уничтожили 100-килограммовую немецкую авиабомбу времен Второй мировой
25 мая, 2020, 18:51
25 мая в 14:00 саперы утилизировали немецкую 100-килограммовую авиабомбу SD-100, которую нашли жители города во время земляных работ
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"25 мая в 14:00 саперы группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения изъяли и путем подрыва в специально отведенном для этого месте уничтожили 100-килограммовую авиабомбу SD-100", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бомбу обнаружили на улице Курчатова во время проведения земельных работ.
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