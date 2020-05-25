Тяжелая артиллерия между домами: россияне стреляют по Объединенных силах из жилых кварталов, - штаб ООС

25 мая, 2020, 09:05

Российские оккупанты обстреливают позиции Объединенных сил, разместив артиллерийские системы рядом с домами мирных жителей

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Только за двое прошедших суток вооруженные формирования РФ несколько раз вели огонь по позициям Объединенных сил из жилых кварталов населенных пунктов. Своими действиями враг не только создавал непосредственную угрозу для местных жителей, но и показал, как" умело "российские наемники умеют прятаться за спинами детей и женщин", - говорится в сообщении.

Так, оккупанты разместили свои артиллерийские системы рядом с домами в населенных пунктах Васильевка и Яковлевка и выпустили 32 снаряда калибра 122 мм по украинским позициям возле Каменки, а с территории поселка Байрак захватчики отстреляли три десятка 122-мм снарядов по позициям Объединенных сил рядом с Новолуганским.

Кроме того, на улицах оккупированной Голубовки были замечены самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", которые оккупанты на глазах мирных жителей неоднократно разворачивали для подготовки к ведению огня в направлении Новотошковского. В штабе ООС отметили, что в случае обстрела траектория снарядов проходила бы над густонаселенными кварталами.

Украинская разведка сообщает, что российские наемники готовят жителей северо-западных районов Донецка к принудительной эвакуации. По данным штаба ООС, это свидетельствует о подготовке провокаций, которые имеют целью вызвать огонь со стороны Объединенных сил и в дальнейшем обвинить украинских военных в срыве Минских договоренностей и обстрелах мирных жителей.

В штабе ООС отметили, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре.