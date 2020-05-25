Трамп направляет к Зеленскому "гонца" с требованием помочь в противостоянии с Байденом, - СМИ

25 мая, 2020, 12:21

Президент США Дональд Трамп, напуганный электоральным отставанием от Джо Байдена, требует от Украины предоставить компромат на своего наиболее вероятного соперника на выборах

Об этом пишет ZN.UA

По данным издания, на днях в Киев с частным конфиденциальным визитом должен прибыть представитель ближайшего окружения Трампа.

"Это будет не хорошо известный всем Джулиани, который находится под пристальным вниманием демократов, а менее заметній человек из его команды, целью будет встреча с глазу на глаз с президентом Зеленским", - пишет издание.

Как утверждают источники, представитель Трампа должен получить от президента Украины ответ на один главный вопрос: готов ли тот поддержать Трампа в борьбе за президентское кресло и предоставить его команде компромат на Джо Байдена.

Ранее бывший генпрокурор Юрий Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера во время работы в компании Burisma. Но если США обратились бы в Украину за правовой помощью в рамках соответствующего двустороннего соглашения, то украинская сторона предоставила бы американским коллегам всю имеющуюся информацию.

"Судя по информации наших источников, такой вариант "теневой офис" Трампа не устраивает, там хотят получить запрос именно от украинской стороны, причем с правильно сформулированными вопросами", - говорится в материале.

По данным источника ZN.UA, напуганное отставанием Трампа в предвыборных рейтингах от Байдена ближайшее окружение американского президента снова начало давить на Киев и требовать "эксгумации" "дела Байдена" (или открытия нового) с тем, чтобы в его пределах именно украинские правоохранители обратились за правовой помощью к США.

В 2019 году из-за возможного давления Трампа на Зеленского с целью получить компромат на Байдена разгорелся громкий международный скандал, который привел к импичменту президента Трампа в нижней палате Конгресса США.

19 мая 2020 г. нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

На записях якобы обсуждается получение "1 млрд долларов в обмен на сохранение схем Burisma и международной коррупции". Записи, как отмечает Деркач, датируются 2015-2016 годами.

В штабе Байдена назвали пленки Деркача, где бывший вице-президент якобы разговаривает с Порошенко, отредактированной ерундой.

Пятый президент Порошенко назвал "пленки Деркача" масштабной спецоперацией против Украины и допустил, что к ней может быть причастен Офис президента Украины.

Представители нескольких органов власти Украины получили сигналы из Госдепа о том, что последние заявления украинских чиновников являются крайне опасными.

21 мая Печерский суд Киева обязал Офис генпрокурора возбудить дело о якобы вмешательстве Байдена в деятельность экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Байден является наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в 2020 году.

Согласно последним опросам, электоральное преимущество демократа перед президентом Трампом составляет от 4 до 8%.