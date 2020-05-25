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Espreso.tvОбществоТатьяна Чорновол рассказала об автомате, из-за которого против нее возбудили дело

Татьяна Чорновол рассказала об автомате, из-за которого против нее возбудили дело


фото: tsn
Экс-нардеп Татьяна Чорновол рассказала историю автомата, из-за которого на нее завели уголовное дело

Об этом она написала в Facebook.

"Суть дела в том, что мой автомат добыт в бою, а значит,... нелегально. Добытый не мной, а моим мужем при освобождении Мариуполя на штабе сепаров, но с этим автоматом я "засветилась" после гибели Николая во время обороны Мариуполя в начале сентября 2014 г.", - написала она.

Она добавила, что автомат был узаконен в октябре 2014 г.

"То есть сплошная "портновщина": на меня натягивают УК в части нелегального получения, владения и возможного применения оружия в течение двух месяцев, а фактор священной войны просто игнорируется. Откуда я знаю, что это новое дело? А потому что, оно имеет другой номер чем мое "майдановское", направление на экспертизу случайно "засветилось"", - подытожила Чорновол.

 

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