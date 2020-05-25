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Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко рассказала о погоде 26 мая и когда ждать потепления

Синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде 26 мая и когда ждать потепления

26 мая в большинстве областей Украины ожидаются дожди

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"Циклоничнисть над Черным морем и Турцией захватит завтра, 26 мая, дождями снова большинство областей Украины. Ветер будет с северо-востока, востока, небольшой или умеренный", - отметила госпожа Диденко.

Температура воздуха ближайшей ночью предполагается +6 ... + 12 ° C, а днем +13 ... + 17 ° C, на Закарпатье и местами в южной части +17 ... + 20 ° C.

В Киеве вторник также будет с дождями и холодным воздухом. Ночью 10 ° C, завтра днем 14 ° C.

Наталья Диденко отметила, что в начале лета в Украине придет потепление.

"Со среды и до конца недели в столице все же потеплеет, правда, с небольшими колебаниями. С 1-2 июня мы доберемся до + 20 ° C и даже попробуем их перемахнуть", - сообщила синоптик.

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